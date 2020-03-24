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США могут стать новым эпицентром коронавируса, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:20
США могут стать новым эпицентром коронавируса, - ВОЗ
Иллюстративное фото (flickr)

В США зафиксировано 46 450 случаев инфицирования, умерли 593 человека

Всемирная организация здравоохранения фиксирует значительное ускорение распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным ВОЗ, 85% заражений, которые произошли за последние сутки, приходятся на Европейский союз и США. 40% из них произошли в Штатах.

"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев в США. Там очень большая вспышка и вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал", - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, отвечая на вопрос, могут ли США стать новым эпицентром COVID-19.

На данный момент Штаты занимают третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на 14:00 24 марта, в США зафиксировано 46 450 случаев инфицирования. Подтверждено 593 смерти от инфекции. При этом до сих пор не сообщалось о выздоровевших.

Напомним, около трети всех случаев заражения COVID-19 в США зарегистрировано в Нью-Йорке.

Как сообщало РБК-Украина, в Италии, который стал эпицентром коронавируса после Китая, врачи второй день подряд фиксируют снижение смертности от вируса.

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Новости Украины КоронавирусСоединенные Штаты АмерикиВОЗ
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