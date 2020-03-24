Трамп хоче зняти обмеження через коронавірус до 12 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняти обмежувальні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 12 квітня. Про це він заявив в ефірі Fox News.

За словами Трампа, він хотів би розблокувати економіку країни до початку святкування Великодня в країні (12 квітня - ред.).

"Я б хотів, щоб країна була відкрита і "рвалася в бій" до Великодня. Ми втрачаємо тисячі і тисячі людей щорічно з-за грипу. Ми не виключаємо із-за цього країну. Ми втрачаємо набагато більше людей в автокатастрофах. Ми не телефонуємо автовиробникам і не просимо їх припинити випускати машини. Нам потрібно повернутися до роботи", - заявив президент США.

Нагадаємо, 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

Пізніше в США ввели заборона на поїздки з Європи. Обмеження також стосуються поїздок з Великобританії та Ірландії.

Крім цього Трамп взяв на себе військові повноваження для боротьби з коронавірусом. Зокрема, президент США може змусити підприємства змінити виробництво, випускаючи необхідні матеріали.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наступним епіцентром пандемії коронавірусу можуть стати США. Зокрема, у ВООЗ фіксують прискорення поширення COVID-19 в Штатах.