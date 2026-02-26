Трамп хоче закінчити війну в Україні за місяць: Axios про деталі розмови із Зеленським

Як зазначає видання, 30-хвилинна розмова стала першим спілкуванням Трампа і Зеленського після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня. Три джерела кажуть, що переговори були дуже доброзичливими і позитивними.

За словами українського чиновника і ще одного джерела, Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.

"Потім Зеленський сказав, що сподівається на закінчення війни цього року, на що Трамп відповів, що війна триває занадто довго, і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", - розповіло джерело.

Також одним із питань, які обговорювали Зеленський і Трамп, був можливий тристоронній саміт лідерів.

Розмова відбулася наступного дня після четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну і за день до зустрічі посланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з переговорною командою Зеленського в Женеві. Причому Кушнер і Віткофф теж брали участь у телефонній розмові.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, посланник Путіна Кирило Дмитрієв теж може перебувати в четвер у Женеві для окремих переговорів з американськими посланцями.