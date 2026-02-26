Трамп хочет закончить войну в Украине через месяц: Axios о деталях разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине через месяц.
Как отмечает издание, 30-минутный разговор стал первым общением Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в конце января. Три источника говорят, что переговоры были очень дружелюбными и позитивными.
По словам украинского чиновника и еще одного источника, Зеленский поблагодарил Трампа за всю оказанную помощь и сказал, что только Трамп может заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну.
"Затем Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", - рассказал источник.
Также одним из вопросов, которые обсуждали Зеленский и Трамп, был возможный трехсторонний саммит лидеров.
Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину и за день до встречи посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с переговорной командой Зеленского в Женеве. Причем Кушнер и Уиткофф тоже участвовали в телефонном разговоре.
По словам источника, знакомого с ситуацией, посланник Путина Кирилл Дмитриев тоже может находиться в четверг в Женеве для отдельных переговоров с американскими посланниками.
Напомним, что с начала 2026 года прошло уже целых три раунда мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
Исходя из заявлений, по итогам встречи стороны стороны смогли достичь прогресса военной части переговоров. Речь идет о принципах работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.
Однако по данным Axios, политическая часть зашла в тупик из-за позиций, который озвучил глава российской делегации Владимир Мединский. Что именно он сказал, не уточняется, но как известно, Россия по-прежнему требует "подарить" ей Донбасс.
К слову, Зеленский недавно сказал, что США занимают похожую позицию и требуют от Украины выйти из Донбасса, чтобы "быстро закончить войну".
Отметим, что сегодня, 26 февраля, в Женеве запланирована встреча Уиткоффа и секретаря СНБО Рустема Умерова. То есть, будет встреча без россиян. И уже после этой встречи, ориентировочно в марте, может быть еще один раунд трехсторонних переговоров с российской стороной.