Трамп хочет закончить войну в Украине через месяц: Axios о деталях разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине через месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отмечает издание, 30-минутный разговор стал первым общением Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в конце января. Три источника говорят, что переговоры были очень дружелюбными и позитивными.

По словам украинского чиновника и еще одного источника, Зеленский поблагодарил Трампа за всю оказанную помощь и сказал, что только Трамп может заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну.

"Затем Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", - рассказал источник.

Также одним из вопросов, которые обсуждали Зеленский и Трамп, был возможный трехсторонний саммит лидеров.

Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину и за день до встречи посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с переговорной командой Зеленского в Женеве. Причем Кушнер и Уиткофф тоже участвовали в телефонном разговоре.

По словам источника, знакомого с ситуацией, посланник Путина Кирилл Дмитриев тоже может находиться в четверг в Женеве для отдельных переговоров с американскими посланниками.