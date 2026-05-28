Трамп хоче стати першим живим президентом на новій доларовій купюрі

Команда президента США Дональда Трампа просуває ідею створення нової банкноти номіналом 250 доларів із його портретом. Її запуск хочуть приурочити до 250-річчя незалежності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Протягом останніх місяців представники адміністрації Трампа чинили тиск на Бюро гравіювання та друку США щодо розробки ескізів нової купюри. Ініціативу курували міністр фінансів Брендон Біч та його радник Майк Браун.

Дизайн банкноти розробив британський художник Ієн Александер. Він стверджує, що узгоджував проєкт особисто з президентом США.

На лицьовому боці макету розміщено портрет Дональда Трампа, а також підписи глави держави та керівника Мінфіну. Зворотний бік прикрашає зображення Бетсі Росс - авторки одного з перших американських прапорів. На купюру також додали ювілейний логотип "250" та кольори прапора США.

Фото: макет банкноти із зображенням Трампа (washingtonpost.com)

Ідея суперечить закону

У фінансовій системі США така ініціатива викликала серйозні суперечки. Американські закони вже понад 150 років забороняють друкувати на валюті портрети живих людей. Це правило діє ще з ХІХ століття після скандалу з посадовцем, чиє обличчя опинилося на грошах.

Окрім цього, у США офіційно не існує банкноти номіналом 250 доларів. Щоб її випустити, необхідно отримати окреме рішення Конгресу.

Технічні перешкоди і роки роботи

Експерти зазначають, що розробка нових грошей є багаторічним процесом. Він потребує погодження із Секретною службою США, Федеральною резервною системою, виробниками банкоматів та компаніями із захисту від підробок. Наприклад, створення сучасної 100-доларової купюри тривало понад десять років.

Співробітники Бюро гравіювання незадоволені тиском і заявляють, що безпечну банкноту неможливо "надрукувати за одну ніч".

"Щоб така банкнота працювала в банках і банкоматах та була безпечною для людей, потрібні роки роботи", - розповів співрозмовник видання.

Ексглава відомства Патрісія Солімене намагалася переконати керівництво не поспішати, наголошуючи, що процес триватиме від шести до восьми років і вимагатиме змін у законах.

Наприкінці квітня Солімене несподівано усунули з посади та перевели на іншу роботу. У листі до колег вона написала, що це рішення було "не її вибором".

Тимчасовим очільником бюро став Майк Браун - один з головних ініціаторів створення нової купюри.