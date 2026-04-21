Україна пропонувала перейменувати Донбас на честь Трампа, - NYT

Президент США Дональд Трамп став фігурою, навколо якої українські парламентарі запропонували незвичайну концепцію територіального врегулювання, що дістала умовну назву "Донніленд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Політичні назви в міжнародних проєктах

Ідея використовувати ім'я Трампа в геополітичних ініціативах не нова. Раніше в Польщі обговорювали розміщення американської бази під назвою "Форт Трамп", а під час вірмено-азербайджанського мирного процесу з'являлася назва транспортного коридору, пов'язаного з його ім'ям.

Як з'явився "Донніленд"

За даними джерел, українські переговорники під час обговорень ситуації на Донбасі запропонували варіант умовної назви частини території як "Донніленд".

Термін об'єднує назву регіону та ім'я американського президента і використовувався, зокрема, як неформальна спроба посилити позицію Києва в діалозі зі США.

Контекст переговорів

Йдеться про зону на сході України, де тривають бойові дії і за контроль над якою ведуться переговори.

Обговорювані варіанти стосувалися можливого особливого статусу території, однак домовленостей досягти не вдалося.

Причини появи ініціативи

За словами джерел, ідея з "Доннілендом" розглядалася як спосіб привернути увагу американської адміністрації та підвищити її залученість у процес врегулювання.

При цьому обговорення мали неофіційний характер і не фіксувалися в підсумкових документах.

Позиції сторін

Україна наполягає на збереженні контролю над територіями і розглядає різні моделі управління регіоном, включно з демілітаризованими форматами.

Росія, своєю чергою, продовжує вимагати повного контролю над частиною Донбасу, що залишається ключовою перешкодою для угоди.

Переговорний процес

Обговорення тривають на тлі паралельних міжнародних криз та участі американських посередників.

Однак питання територіального статусу залишається одним із найскладніших у переговорах, а прогрес щодо нього фактично заблокований.