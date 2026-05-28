Трамп хочет стать первым живым президентом на новой долларовой купюре
Команда президента США Дональда Трампа продвигает идею создания новой банкноты номиналом 250 долларов с его портретом. Ее запуск хотят приурочить к 250-летию независимости страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
В течение последних месяцев представители администрации Трампа оказывали давление на Бюро гравировки и печати США по разработке эскизов новой купюры. Инициативу курировали министр финансов Брэндон Бич и его советник Майк Браун.
Дизайн банкноты разработал британский художник Иен Александер. Он утверждает, что согласовывал проект лично с президентом США.
На лицевой стороне макета размещен портрет Дональда Трампа, а также подписи главы государства и руководителя Минфина. Обратную сторону украшает изображение Бетси Росс - автора одного из первых американских флагов. На купюру также добавили юбилейный логотип "250" и цвета флага США.
Фото: макет банкноты с изображением Трампа (washingtonpost.com)
Идея противоречит закону
В финансовой системе США такая инициатива вызвала серьезные споры. Американские законы уже более 150 лет запрещают печатать на валюте портреты живых людей. Это правило действует еще с XIX века после скандала с чиновником, чье лицо оказалось на деньгах.
Кроме этого, в США официально не существует банкноты номиналом 250 долларов. Чтобы ее выпустить, необходимо получить отдельное решение Конгресса.
Технические препятствия и годы работы
Эксперты отмечают, что разработка новых денег является многолетним процессом. Он требует согласования с Секретной службой США, Федеральной резервной системой, производителями банкоматов и компаниями по защите от подделок. Например, создание современной 100-долларовой купюры длилось более десяти лет.
Сотрудники Бюро гравировки недовольны давлением и заявляют, что безопасную банкноту невозможно "напечатать за одну ночь".
"Чтобы такая банкнота работала в банках и банкоматах и была безопасной для людей, нужны годы работы", - рассказал собеседник издания.
Экс-глава ведомства Патрисия Солимене пыталась убедить руководство не спешить, подчеркивая, что процесс займет от шести до восьми лет и потребует изменений в законах.
В конце апреля Солимене неожиданно отстранили от должности и перевели на другую работу. В письме к коллегам она написала, что это решение было "не ее выбором".
Временным главой бюро стал Майк Браун - один из главных инициаторов создания новой купюры.
Напомним, The New York Times писало, что украинские переговорщики во время обсуждений ситуации на Донбассе предлагали вариант условного названия части территории как "Донниленд".
Кроме того, в марте губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трампа.