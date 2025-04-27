Трамп хоче, щоб кораблі США проходили через Панамський і Суецький канали без плати

Президент США Дональд Трамп вважає, що американським військовим і комерційним кораблям мають дозволити безкоштовно проходити через Панамський і Суецький канали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського лідера на Truth Social .

Також Трамп розповів, що дав доручення державному секретарю Марко Рубіо у терміновому порядку взятися за відповідне питання.

Так, вказується у заяву американського президента, він "попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно подбати про цю ситуацію".

Крім того, Трамп висловив думку, що "ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки".

Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою, що дозволяє кораблям швидше пересуватися між Атлантичним і Тихим океанами.

Через Панамський канал щороку здійснюється близько 40% контейнерних перевезень США

Нагадаємо, що Штати завершили будівництво цього каналу на початку 20 століття, але в 1999 році офіційний Вашингтон передав контроль над даним стратегічно важливим водним шляхом Панамі.

Питання контролю над Панамським каналом

Також зазначимо, що президент США Трамп неодноразово заявляв, що хоче "повернути" Панамський канал під контроль Штатів. Зокрема, у розмові з представниками ЗМІ він не виключав можливість використання економічної чи військової сили для відновлення контролю над каналом.

Крім того, Трамп розповідав про "порушення домовленостей" і стверджував, що Китай нібито "керує" Панамським каналом.

Своєю чергою президент Панами Хосе Рауль Муліно наголошував, що саме його країна керує канало. Так, Муліно акцентував, що канал "є і залишатиметься Панамським".

На початку лютого до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо, який на зустрічі з президентом Муліно висунув ультиматум щодо Панамського каналу. А вже після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм.

6 лютого у Держдепі США заявили, що Панама скасувала збори за проходження каналом для суден уряду Штатів. Але того ж дня Панама спростувала заяву США про безкоштовний транзит каналом для американських суден.

Додамо, у березня американські ЗМІ писали, що США готують плани для посилення військової присутності у Панамі.

А вже 10 квітня стало відомо, що Панама та США підписали угоди про безпеку та співробітництво в регіоні, але питання про контроль над каналом залишилося невизначеним - Панама заявила, що Штати визнали її контроль над каналом, а от в Пентагоні сказали, що США "допомагають повернути Панамський канал від впливу комуністичного Китаю".