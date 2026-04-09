Трамп хоче перекласти безпеку Ормузької протоки на союзників, - Bloomberg

Агентство з посиланням на високопоставленого представника НАТО пише, що від країн вимагають надання конкретних планів щодо забезпечення судноплавства протягом кількох днів.

За словами джерела, цей запит було подано під час обговорень між офіційними особами США і НАТО в Білому домі, де американський президент Дональд Трамп зустрічався з генсеком альянсу Марком Рютте. Консультації також відбулись у Пентагоні та Держдепартаменті.

Bloomberg нагадало, що очолювана Британією коаліція з понад 40 країн, до якої входять багато європейських держав, Японія та Канада, пообіцяла допомогти відкрити Ормузьку протоку після припинення бойових дій на Близькому Сході.

Закриття протоки призвело до різкого зростання світових цін на енергоносії та викликало побоювання щодо наближення дефіциту палива.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. До цієї угоди приєднався й Ізраїль, а за 14 днів сторони планували остаточно фіксувати мирні домовленості.