Трамп хочет переложить безопасность Ормузского пролива на союзников, - Bloomberg

Агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО пишет, что от стран требуют предоставления конкретных планов по обеспечению судоходства в течение нескольких дней.

По словам источника, этот запрос был подан во время обсуждений между официальными лицами США и НАТО в Белом доме, где американский президент Дональд Трамп встречался с генсеком альянса Марком Рютте. Консультации также состоялись в Пентагоне и Госдепартаменте.

Bloomberg напомнило, что возглавляемая Британией коалиция из более 40 стран, в которую входят многие европейские государства, Япония и Канада, пообещала помочь открыть Ормузский пролив после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Закрытие пролива привело к резкому росту мировых цен на энергоносители и вызвало опасения относительно приближения дефицита топлива.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. К этому соглашению присоединился и Израиль, а через 14 дней стороны планировали окончательно фиксировать мирные договоренности.