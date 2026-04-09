Трамп хочет переложить безопасность Ормузского пролива на союзников, - Bloomberg

12:20 09.04.2026 Чт
2 мин
Вашингтон требует конкретных обязательств уже в ближайшие дни
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США требуют от европейских союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности Ормузского пролива после прекращения боевых действий в Иране.

Агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО пишет, что от стран требуют предоставления конкретных планов по обеспечению судоходства в течение нескольких дней.

По словам источника, этот запрос был подан во время обсуждений между официальными лицами США и НАТО в Белом доме, где американский президент Дональд Трамп встречался с генсеком альянса Марком Рютте. Консультации также состоялись в Пентагоне и Госдепартаменте.

Bloomberg напомнило, что возглавляемая Британией коалиция из более 40 стран, в которую входят многие европейские государства, Япония и Канада, пообещала помочь открыть Ормузский пролив после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Закрытие пролива привело к резкому росту мировых цен на энергоносители и вызвало опасения относительно приближения дефицита топлива.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. К этому соглашению присоединился и Израиль, а через 14 дней стороны планировали окончательно фиксировать мирные договоренности.

Однако режим прекращения огня фактически не заработал - уже через несколько часов стало известно, что Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. После этого Иран полностью остановил судоходство через Ормузский пролив.

Отметим, вчера, 8 апреля, Иран сообщил, что будет требовать оплату в криптовалюте за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив в течение временного перемирия с США.

