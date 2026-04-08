Іран вимагатиме плату за прохід через Ормузьку протоку і під час перемир'я, - FT

Іран вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом двотижневого перемир’я зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Хамід Хосейні, прес-секретар Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану, розповів, що Тегеран хоче стягувати плату за прохід будь-яких танкерів і оцінювати кожне судно.

"Ірану необхідно контролювати все, що входить і виходить з протоки, щоб гарантувати, що ці два тижні не будуть використані для перекидання зброї", - зазначив він.

Рішення щодо умов проходження через протоку ухвалює Вища рада національної безпеки Ірану.

"Усі судна можуть пройти через пункт пропуску, але процедура для кожного судна займе час, а Іран не поспішає", - наголосив Хосейні.

Яку плату встановив Тегеран

Кожен танкер повинен надіслати іранській владі електронного листа з інформацією про свій вантаж, після чого Іран повідомить про розмір мита, що підлягає сплаті в цифрових валютах.

За словами Хосейні, мито становить 1 долар за барель нафти - він додав, що порожні танкери можуть проходити безперешкодно.

"Як тільки електронний лист надходить і Іран завершує свою оцінку, суднам дається час на оплату в біткойнах, що гарантує неможливість їх відстеження або конфіскації через санкції", - розповів він.

FT повідомило, що сьогодні, 8 квітня, танкери у Перській затоці отримали радіоповідомлення з попередженням про те, що вони будуть знищені, якщо спробують пройти через протоку без дозволу.