Головна » Новини » У світі

Іран вимагатиме плату за прохід через Ормузьку протоку і під час перемир'я, - FT

18:13 08.04.2026 Ср
2 хв
Скільки кожному судну доведеться заплатити?
aimg Валерій Ульяненко
Іран вимагатиме плату за прохід через Ормузьку протоку і під час перемир'я, - FT Ілюстративне фото: судна платитимуть за прохід через Ормузьку протоку під час перемир'я (Getty Images)

Іран вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом двотижневого перемир’я зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Блокада снята? Первые суда прошли Ормузский пролив

Хамід Хосейні, прес-секретар Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану, розповів, що Тегеран хоче стягувати плату за прохід будь-яких танкерів і оцінювати кожне судно.

"Ірану необхідно контролювати все, що входить і виходить з протоки, щоб гарантувати, що ці два тижні не будуть використані для перекидання зброї", - зазначив він.

Рішення щодо умов проходження через протоку ухвалює Вища рада національної безпеки Ірану.

"Усі судна можуть пройти через пункт пропуску, але процедура для кожного судна займе час, а Іран не поспішає", - наголосив Хосейні.

Яку плату встановив Тегеран

Кожен танкер повинен надіслати іранській владі електронного листа з інформацією про свій вантаж, після чого Іран повідомить про розмір мита, що підлягає сплаті в цифрових валютах.

За словами Хосейні, мито становить 1 долар за барель нафти - він додав, що порожні танкери можуть проходити безперешкодно.

"Як тільки електронний лист надходить і Іран завершує свою оцінку, суднам дається час на оплату в біткойнах, що гарантує неможливість їх відстеження або конфіскації через санкції", - розповів він.

FT повідомило, що сьогодні, 8 квітня, танкери у Перській затоці отримали радіоповідомлення з попередженням про те, що вони будуть знищені, якщо спробують пройти через протоку без дозволу.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Крім того, ЗМІ повідомили, що перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Делегацію США, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою