Трамп не хоче нових санкцій проти РФ, але готовий їх запровадити, - Білий дім

За її словами, одна з найкращих рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він дуже мудро не афішує свої можливі майбутні кроки.

"Звичайно, у президента є в розпорядженні безліч інструментів, які він може використовувати в разі потреби, але він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом покласти край цій війні", - сказала Левітт.

Вона зазначила, що саме цим Трамп буде займатися завтра під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може використовувати, якщо це буде необхідно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч.", - додала речниця.