Трамп не хоче нових санкцій проти РФ, але готовий їх запровадити, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, він більше за дипломатію. Однак глава Білого дому готовий це зробити, якщо буде необхідно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, одна з найкращих рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він дуже мудро не афішує свої можливі майбутні кроки.
"Звичайно, у президента є в розпорядженні безліч інструментів, які він може використовувати в разі потреби, але він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом покласти край цій війні", - сказала Левітт.
Вона зазначила, що саме цим Трамп буде займатися завтра під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може використовувати, якщо це буде необхідно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч.", - додала речниця.
Нагадаємо, в п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.
На переговорах Трамп розраховує домовитися з главою Кремля про припинення вогню між Росією та Україною.
Водночас президент США не впевнений, що зможе вмовити Путіна припинити обстріли тилових населених пунктів та вбивства в Україні.
Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.
За інформацією ЗМІ, на переговорах Путін може запропонувати визнати частину окупованих територій російськими, в обмін на вивід військ з інших окупованих районів.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я.
Додамо, що у разі успішної зустрічі на Алясці, Трамп готовий провести тристоронню зустріч за участі Путіна і Зеленського. Вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.