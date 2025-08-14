UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп не хоче нових санкцій проти РФ, але готовий їх запровадити, - Білий дім

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, він більше за дипломатію. Однак глава Білого дому готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, одна з найкращих рис стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він дуже мудро не афішує свої можливі майбутні кроки.

"Звичайно, у президента є в розпорядженні безліч інструментів, які він може використовувати в разі потреби, але він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом покласти край цій війні", - сказала Левітт.

Вона зазначила, що саме цим Трамп буде займатися завтра під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може використовувати, якщо це буде необхідно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч.", - додала речниця.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

На переговорах Трамп розраховує домовитися з главою Кремля про припинення вогню між Росією та Україною.

Водночас президент США не впевнений, що зможе вмовити Путіна припинити обстріли тилових населених пунктів та вбивства в Україні.

Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.

За інформацією ЗМІ, на переговорах Путін може запропонувати визнати частину окупованих територій російськими, в обмін на вивід військ з інших окупованих районів.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я.

Додамо, що у разі успішної зустрічі на Алясці, Трамп готовий провести тристоронню зустріч за участі Путіна і Зеленського. Вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дімДональд ТрампСанкції проти Росії