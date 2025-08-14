Трамп не хочет новых санкций против РФ, но готов их ввести, - Белый дом

По ее словам, одна из лучших черт стиля ведения переговоров Трампа заключается в том, что он очень мудро не афиширует свои возможные будущие шаги.

"Конечно, у президента есть в распоряжении множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец этой войне", - сказала Левитт.

Она отметила, что именно этим Трамп будет заниматься завтра во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Но, безусловно, есть санкции и много других мер, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому. Однако, повторюсь, дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России провести завтра личную встречу.", - добавила пресс-секретарь.