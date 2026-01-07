Трамп хоче купити Гренландію, але не виключає військовий сценарій

Зазіхання Трампа на Гренландію

Перед тим у своїх заявах заступник керівника апарату Трампа Стівен Міллер націлився на придбання Гренландії, території союзника НАТО Данії.

Він заявив, що США мають право на Гренландію, і не виключив використання американської військової сили для її захоплення.

Сам Трамп неодноразово публічно наголошував на стратегічній важливості Гренландії для Сполучених Штатів.

"Нам справді потрібна Гренландія, абсолютно... Вона оточена російськими та китайськими кораблями", - заявив він.

Як уточнив представник Білого дому, в Овальному кабінеті тривають активні обговорення можливих механізмів отримання контролю над Гренландією, при цьому розглядається кілька альтернативних підходів.

На тлі цих заяв прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла, якщо США нападуть на Гренландію, це означатиме кінець НАТО.

Також Данія закликала Дональда Трампа припинити "погрози" щодо Гренландії. США, заявили у Копенгагені, не мають права анексувати жодну з країн Данського королівства.