ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США розглядають різні сценарії контролю над Гренландією, включно з силовим, - Reuters

США, Середа 07 січня 2026 03:10
UA EN RU
США розглядають різні сценарії контролю над Гренландією, включно з силовим, - Reuters Фото: Гренландія (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати опрацьовують різні сценарії встановлення контролю над Гренландією, зокрема не виключають і силовий варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник адміністрації президента, коментуючи ситуацію для медіа, зазначив, що питання Гренландії розглядається Вашингтоном як один із ключових елементів національної безпеки США.

За його словами, президент разом із командою аналізує різні шляхи досягнення цієї зовнішньополітичної мети. А застосування американських збройних сил, за потреби, завжди залишається у компетенції головнокомандувача.

Водночас чиновник підкреслив, що заяви лідерів країн НАТО на підтримку Гренландії не вплинули на позицію Дональда Трампа. Він наголосив, що прагнення президента придбати острів зберігається і надалі, зокрема протягом решти трирічного терміну його перебування на посаді.

Як уточнив представник Білого дому, в Овальному кабінеті тривають активні обговорення можливих механізмів отримання контролю над Гренландією, при цьому розглядається кілька альтернативних підходів.

Серед них - варіант купівлі острова Сполученими Штатами або укладення Договору про вільну асоціацію. Однак останній формат, за словами посадовця, не відповідає прагненню Трампа інтегрувати Гренландію безпосередньо до складу США.

Водночас чиновник наголосив, що президент віддає перевагу дипломатичним методам розв’язання питань і схильний до переговорів, тож найкращим варіантом він вважає досягнення вигідної угоди щодо придбання Гренландії.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Нагадаємо, раніше про військове захоплення Гренландії казав заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Зокрема, він заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. При цьому він не виключив військового захоплення острова.

Перед тим дружина Стівена Міллера Кеті опублікувала в соцмережах мапу, на якій острів Гренландія зафарбований у кольори прапора США.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп ще наприкінці свого першого терміну намагався придбати Гренландію, але Данія відмовила, як і 80 років тому.

Повернувшись до Білого дому у 2025 році, він знову заявив, що США мають встановити контроль над островом "заради безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Гренландия
Новини
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка