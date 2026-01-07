США розглядають різні сценарії контролю над Гренландією, включно з силовим, - Reuters

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати опрацьовують різні сценарії встановлення контролю над Гренландією, зокрема не виключають і силовий варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник адміністрації президента, коментуючи ситуацію для медіа, зазначив, що питання Гренландії розглядається Вашингтоном як один із ключових елементів національної безпеки США.

За його словами, президент разом із командою аналізує різні шляхи досягнення цієї зовнішньополітичної мети. А застосування американських збройних сил, за потреби, завжди залишається у компетенції головнокомандувача.

Водночас чиновник підкреслив, що заяви лідерів країн НАТО на підтримку Гренландії не вплинули на позицію Дональда Трампа. Він наголосив, що прагнення президента придбати острів зберігається і надалі, зокрема протягом решти трирічного терміну його перебування на посаді.

Як уточнив представник Білого дому, в Овальному кабінеті тривають активні обговорення можливих механізмів отримання контролю над Гренландією, при цьому розглядається кілька альтернативних підходів.

Серед них - варіант купівлі острова Сполученими Штатами або укладення Договору про вільну асоціацію. Однак останній формат, за словами посадовця, не відповідає прагненню Трампа інтегрувати Гренландію безпосередньо до складу США.

Водночас чиновник наголосив, що президент віддає перевагу дипломатичним методам розв’язання питань і схильний до переговорів, тож найкращим варіантом він вважає досягнення вигідної угоди щодо придбання Гренландії.