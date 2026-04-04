Трамп готує великі чистки в адміністрації: хто під загрозою звільнення

Кадрові чистки в адміністрації Трампа

Нагадаємо, останніми днями Білий дім сколихнула серія гучних кадрових рішень. Зокрема, 2 квітня Дональд Трамп відправив у відставку генерального прокурора США Пем Бонді. Попри звільнення, президент заявив, що для неї підготували нову посаду.

Вже наступного дня стало відомо, що Трамп допускає нові перестановки в адміністрації. За даними ЗМІ, це рішення назріло на тлі невдоволення роботою окремих відомств.

Крім того, під загрозою звільнення опинився і міністр сухопутних військ Ден Дрісколл, який є ключовим переговірником Трампа щодо України. Його прізвище фігурує серед кандидатів на "виліт" разом із іншими топпосадовцями США.