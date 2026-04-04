Трамп готовит большие чистки в администрации: кто под угрозой увольнения

Кто может уйти в отставку

По данным источников издания, под угрозой увольнения оказались директор национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Латник.

Трамп якобы уже обсуждал с союзниками кандидатуры на замену руководителя разведки, а Латник сталкивается с критикой из-за старых связей с Джеффри Эпштейном.

Эти шаги готовятся после недавних увольнений генерального прокурора Пэм Бонди и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

"Бонди - не последняя", - отметил один из чиновников Белого дома.

Причины недовольства Трампа

Президент США разочарован тем, как медиа освещают войну в Иране, и требует больше положительных новостей.

Пятинедельный конфликт привел к росту цен на топливо и падению рейтинга одобрения Трампа до 36% - самого низкого показателя за текущий срок.

Его недавнее телеобращение к нации союзники считают провальным, поскольку оно не дало ответов на экономические вопросы избирателей.

"Избиратели терпят идеологические месседжи, но цены на топливо они чувствуют сразу", - цитирует издание слова одного из чиновников.