ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп готовий підірвати гору з ядерним об'єктом в Ірані

16:38 28.07.2026 Вт
2 хв
Чому США знову згадали про гору Пікакс?
aimg Олена Бджола
Трамп готовий підірвати гору з ядерним об'єктом в Ірані Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Заяви глави держави відбуваються на тлі мирних переговорів з Іраном. Їх результати вплинуть на рішення щодо ядерного об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, пише Fox News.

Трамп знову погрожує знищити Пікакс

Спочатку президент заявив, що не потрібно, щоб прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Бібі - ред.) нагадував йому про це питання та оголошував всьому світу.

"Бібі каже мені це, бо хоче, щоб я залишався залученим", - уточнив Трамп.

І зауважив, що завдяки Космічним силам США мають найкращі камери у світі, які сфокусовані на Ірані.

"Ми точно знаємо, що відбувається на горі Пікакс", - впевнений Трамп.

Він назвав питання знищення ядерного об'єкту Ірану "невеликою проблемою".

"Нам доведеться знищити Пікакс, якщо ми не укладемо угоду. Ми можемо дуже легко з цим впоратися", - додав Трамп.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Трамп схиляється до розширення військових операцій США в Ірані. Це сталося після кількох днів брифінгів за участю високопосадовців.

США, починаючи з 15 липня та в ніч на 16 липня, завдали по Ірану дві серії атак. Під ударом опинилися різні військові об'єкти Тегерана і навіть танкер.

У червні Пентагон розробляв план спецоперації, щоб захопити або знищити запаси збагаченого урану на укріплених ядерних об'єктах Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ядерна зброя
Новини
В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі