США двічі за добу атакували Іран: під ударом ППО, командні центри і не тільки

США починаючи з 15 липня та в ніч на 16 липня завдали по Ірану дві серії атак. Під ударом опинилися різні військові об'єкти Тегерана і навіть танкер, який прямував у бік іранських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Що відомо про першу атаку

Перша хвиля ударів по Ірану була почата о 6-й ранку і тривала до 7:30 ранку 15 липня за вашингтонським часом (за Києвом це з 13:00 до 14:30).

Після цього в CENTCOM відзвітували, що в ході 90-хвилинної атаки війська США випустили боєприпаси по іранським системам берегової оборони, а також по місцям зберігання та запуску крилатих ракет на острові Великий Тунд.

"Ці удари ще більше послабили можливості Ірану в атаках на комерційні судна в Ормузькій протоці", - йшлося у публікації.

Які результати другої хвилі ударів

Пізніше того ж дня, але вже з 15:00 за місцевим часом, армія США розпочала нову серію ударів по Ірану. Вона тривала до 21:00 (по Києву це з 23:00 до 04:00 16 липня).

У ході нової атаки США завдали ударів по іранським командним центрам, об'єктам ППО, ракетним та безпілотним комплексам, а також об'єктам берегової розвідки.

Мета цих всіх діянь - ще більше послабити здатність Ірану "загрожувати мирним морякам, що знаходяться на борту комерційних суден, що прямують через Ормузьку протоку".

Крім цього, під час атак США вдарили по порожньому нафтовому танкеру, який намагався попрямувати до іранського порту в Перській затоці.

"CENTCOM спостерігали за проходом судна M/T Belma під прапором Кюрасао через міжнародні води в напрямку острова Харг. Комерційне судно проігнорувало численні попередження, намагаючись порушити блокаду США. Американський літак вивів судно з ладу, випустивши ракети Hellfire в димову трубу. Судно більше не прямує в бік Ірану", - йшлося у публікації.

Там нагадали, що блокада іранських портів триває.