Трамп готов взорвать гору с ядерным объектом в Иране

Заявления главы государства проходят на фоне мирных переговоров с Ираном. Их результаты повлияют на решение по ядерному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, пишет Fox News.

Трамп снова угрожает уничтожить Пикакс

Сначала президент заявил, что не нужно, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Биби - ред.) напоминал ему об этом вопросе и объявлял всему миру.

"Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным", - уточнил Трамп.

И отметил, что благодаря Космическим силам США имеют самые лучшие камеры в мире, сфокусированные на Иране.

"Мы точно знаем, что происходит на горе Пикакс", – уверен Трамп.

Он назвал вопрос уничтожения ядерного объекта Ирана "небольшой проблемой".

"Нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим соглашение. Мы можем очень легко справиться с этим", - добавил Трамп.

Напомним, в июле стало известно, что Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране. Это произошло после нескольких дней брифингов с участием чиновников.

США, начиная с 15 июля и в ночь на 16 июля, нанесли по Ирану две серии атак. Под ударом оказались разные военные объекты Тегерана и даже танкер.