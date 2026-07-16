Трамп схиляється до розширення військових операцій в Ірані, - WSJ

Президент Дональд Трамп схиляється до розширення військових операцій США в Ірані. Це сталося після кількох днів брифінгів за участю високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як США можуть розширити свої операції в Ірані

За словами американських чиновників, варіанти розширення включають:

посилення авіаударів;

відправлення наземних сил для захоплення іранських островів поблизу Ормузької протоки;

бомбардування укріпленого об'єкта, який може використовуватись для таємних ядерних робіт;

авіаудари по інших цілях, включаючи енергетичні об'єкти.

Чому Трамп схиляється до розширення операцій

Джерела розповіли, що ввечері 14 липня Трамп провів нараду в ситуаційному центрі, щоб обговорити потенційне захоплення острова Харг та інших територій уздовж Ормузкої протоки, а також можливе бомбардування тунельного комплексу на гірці Пікакс, пов'язаного ядерною зброєю (раніше США ще не били по ньому).

Крім цього, Трамп обговорював розширення авіаударів щодо інших цілей в Ірані, включаючи енергетичні об'єкти. Тобто цей варіант теж залишається можливим.

За словами офіційних осіб, ця бесіда стала однією з багатьох офіційних і неофіційних зустрічей, які Трамп провів останніми днями з високопосадовцями, у тому числі з:

віце-президентом Джей Ді Венсом;

главою Пентагону Пітом Гегсетом;

держсекретарем Марко Рубіо;

генералом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном.

Але як уточнюють джерела, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про подальші військові кроки. Поки що як у приватному порядку, так і публічно, він наполягає на тому, що вважав би за краще врегулювати конфлікт з Іраном дипломатичним шляхом.

Проте Іран не капітулював перед вимогами Трампа про передачу свого ядерного арсеналу після кількох тижнів військових ударів і тимчасової угоди, яка б дозволила Тегерану заробити мільярди доларів, продаючи нафту на відкритому ринку.

У результаті дипломатична безвихідь спонукала Трампа звернутися до помічників з проханням про нові ескалаційні варіанти, які могли б змусити Іран капітулювати або, як мінімум, пообіцяти припинити атаки на торгові судна в протоці.

Деякі американські чиновники заявили, що Трамп неохоче задіє сухопутні війська. Він неодноразово відмовлявся від своїх найсерйозніших публічних загроз, включаючи захоплення острова Харг та іранської нафтової промисловості.

Але якщо Трамп схвалить ці плани, це започаткує найнебезпечнішу фазу майже п'ятимісячної війни і втягне США ще глибше в конфлікт, що розростається на Близькому Сході, який, ймовірно, призведе до підвищення цін на бензин і ускладнить плани республіканців на проміжних виборах.

Що Трамп озвучив уже публічно

Варто зазначити, що добою раніше Дональд Трамп дав кілька інтерв'ю, в яких фактично підтвердив, що розглядає нові військові варіанти.

Зокрема, він казав, що: