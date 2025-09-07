Трамп готовий перейти до другого етапу санкцій і "покарати" Путіна

Трамп зробив цю заяву на тлі російського масованого удару по українських містах. Ворог атакував Київ, Кременчук, Одесу, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг, випустивши 810 дронів та 13 ракет. В Києві пошкодили житлові будинки та будівлю Кабінету міністрів. Загинуло четверо людей.

До цього ще 2 вересня Трамп заявляв, що дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України. Він пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом.

Можливість нових санкцій

Відзначимо, що голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет також не виключав введення нових санкцій проти Росії все ж таки введуть після того, як росіяни влаштували масовану атаку по Києву в ніч на 7 вересня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 7 вересня також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.

Крім цього ще 5 вересня, Associated Press повідомило, що команда європейських чиновників вже цього понеділка зустрінеться із представниками США, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включаючи нові санкції.