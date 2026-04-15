Трамп дав надію: ціни на нафту почали знижуватись
Світові ціни на нафту впали на тлі сподівань, що Іран відновить переговори зі США та Ізраїлем, щоб припинити конфлікт, який закрив Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent встановилися на рівні 94,79 долара за барель, що на 4,57 долара, або 4,6%, нижче, ніж днем раніше. Американська нафта марки West Texas Intermediate завершила торгівлю на рівні 91,20 долара, що на 7,80 долара, або на 7,87% нижче.
Обидва бенчмарки зросли на попередній сесії: Brent піднявся більш ніж на 4%, а WTI – майже на 3% після того, як американські військові розпочали блокаду іранських портів.
"Здається, на ринку є надія на кращий результат. Це означає, що ринок раніше врахував багато змін, які ми вже бачили", – сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.
За словами аналітиків, ціни на Brent більш чутливі до глобальних перебоїв у постачанні, ніж ціни на WTI.
"Відновлення потоків через Ормузьку протоку залишається найважливішою змінною у зменшенні тиску на постачання енергоносіїв, ціни та світову економіку", – йдеться в повідомленні МЕА.
Також на цьому тлі МЕА різко знизило свої прогнози щодо зростання світової пропозиції та попиту на нафту, при цьому прогноз зростання попиту на 2026 рік був скорочений на 80 тисяч барелів на добу, і тепер очікується, що пропозиція знизиться до 1,5 млн барелів на добу.
Тим часом, за даними двох трейдерів та розрахунків Reuters, запланований експорт російських нафтопродуктів з чорноморського порту Туапсе на квітень був переглянутий у бік збільшення приблизно на 60% до 1,27 млн метричних тонн з 0,794 млн тонн у попередньому плані.
Що передувало
Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Вони завершились нічим - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.
Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.
Тим часом Трамп попередив: якщо іранські збройні сили атакують американські кораблі, США "відправлять іранців у пекло".
У Тегерані відповіли на ці заяви. За словами спікера парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа, скоро всі з ностальгією згадуватимуть бензин по 4-5 доларів.
Попри це, вже 14 квітня з'явилась інформація, що найближчими днями переговори на найвищому рівні між Іраном та США можуть продовжитись, та консультації між представниками делегацій не припинялись.