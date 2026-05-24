Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині

16:55 24.05.2026 Нд
Через ворожі "прильоти" в регіоні спалахнула надскладна пожежа
aimg Сергій Козачук
Фото: наслідки атаки РФ на Київщині (t.me/dsns_kyiv_region)
У Київській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі, яка спалахнула внаслідок чергового російського обстрілу. Вогонь охопив площу у 10 000 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Деталі ліквідації пожежі

Як повідомили рятувальники, через високу складність займання та велику площу вогню до гасіння довелося залучити спеціальну техніку.

Зокрема, на місці працювали пожежні роботи та авіація ДСНС - два гелікоптери.

Наразі пожежу повністю ліквідовано.

Загалом підрозділи надзвичайників працювали на 25 локаціях у регіоні.

Фото: наслідки атаки РФ на Київщині (t.me/dsns_kyiv_region)

Що відомо про постраждалих

Внаслідок ворожих атак не обійшлося без жертв. За даними рятувальників, двоє людей загинули, ще вісім зазнали поранень.

Серед постраждалих є немовля. На всіх місцях влучань та падіння уламків постраждалим надавалася уся необхідна медична та психологічна допомога.

Атака на Україну 24 травня

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку, під ударом якої опинилися Київ, Київська область, Черкащина та Полтавщина.

За словами президента України Володимира Зеленського, ворог випустив по Україні 90 ракет різних типів, серед яких 36 балістичних, а також близько 600 ударних дронів. Під час цієї атаки окупанти застосували ракети "Орєшнік", "Циркони" та інше озброєння, обравши столицю основним напрямком удару.

Внаслідок нічного обстрілу у Києві спалахнули пожежі, зафіксовано руйнування будівель, а рятувальники тривалий час розбирали завали. Повідомлялося, що кількість загиблих та постраждалих через масований удар по Києву зросла - відомо про двох жертв та щонайменше 44 поранених, серед яких двоє дітей.

Докладніше про те, куди саме припала найбільша кількість влучань ворога, можна дізнатися у матеріалі про те, що відомо про атаку РФ на Київ, Черкаси та Полтавщину.

Також повідомлялося про те, скільки ворожих цілей збила ППО під час відбиття цього масованого нальоту.

Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
