Трамп розкрив несподівану тактику щодо ядерної угоди з Іраном

19:25 24.05.2026 Нд
Трамп назвав головну умову для нової угоди
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
США ведуть конструктивні переговори з Іраном щодо нової ядерної угоди. Проте американська сторона свідомо не поспішає з підписанням документа, оскільки час грає на її користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Деталі переговорного процесу

За словами американського лідера, поточні переговори з Тегераном проходять упорядковано та значно професійніші за попередні. Він зазначив, що вже дав відповідні вказівки своїм представникам на переговорах.

"Я повідомив своїх представників не поспішати з угодою, поки час на нашому боці. Обидві сторони повинні не поспішати та зробити все правильно. Помилок бути не може!" - наголосив Трамп.

Водночас він попередив, що чинна економічна блокада проти Ісламської Республіки залишатиметься в силі доти, доки нова угода не буде остаточно досягнута, засвідчена та підписана.

Головна умова США

Глава Білого дому вкотре підкреслив, що позиція Вашингтона щодо ядерних амбіцій Ірану залишається безкомпромісною.

За його словами, влада Ірану повинна чітко розуміти, що їй не дозволять розробляти або закуповувати ядерну зброю чи бомбу.

Трамп також критично згадав попередню ядерну угоду часів адміністрації колишнього президента США Барака Обами, назвавши її "прямим шляхом" до створення Тегераном ядерного арсеналу.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що масштабна угода між Вашингтоном та Тегераном уже в основному узгоджена. За його словами, до історичного компромісу, окрім США та Ірану, долучилися Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Пакистан, Туреччина, Єгипет, Йорданія та Бахрейн.

Одним із ключових елементів цієї домовленості є повне відкриття стратегічної Ормузької протоки, через яку традиційно транспортують близько 20% світового видобутку нафти і газу.

Трамп також зазначив, що провів успішні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо цього питання.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Індії анонсував швидку появу "хороших новин" на дипломатичному фронті. За його словами, сторони суттєво просунулися вперед у врегулюванні кризи навколо Ормузької протоки, хоча певні складні питання все ще залишаються на порядку денному.

Сполучені Штати розраховують фіналізувати деталі та оголосити про остаточні досягнення найближчим часом.

