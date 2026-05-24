Трамп розкрив несподівану тактику щодо ядерної угоди з Іраном

США ведуть конструктивні переговори з Іраном щодо нової ядерної угоди. Проте американська сторона свідомо не поспішає з підписанням документа, оскільки час грає на її користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Деталі переговорного процесу

За словами американського лідера, поточні переговори з Тегераном проходять упорядковано та значно професійніші за попередні. Він зазначив, що вже дав відповідні вказівки своїм представникам на переговорах.

"Я повідомив своїх представників не поспішати з угодою, поки час на нашому боці. Обидві сторони повинні не поспішати та зробити все правильно. Помилок бути не може!" - наголосив Трамп.

Водночас він попередив, що чинна економічна блокада проти Ісламської Республіки залишатиметься в силі доти, доки нова угода не буде остаточно досягнута, засвідчена та підписана.

Головна умова США

Глава Білого дому вкотре підкреслив, що позиція Вашингтона щодо ядерних амбіцій Ірану залишається безкомпромісною.

За його словами, влада Ірану повинна чітко розуміти, що їй не дозволять розробляти або закуповувати ядерну зброю чи бомбу.

Трамп також критично згадав попередню ядерну угоду часів адміністрації колишнього президента США Барака Обами, назвавши її "прямим шляхом" до створення Тегераном ядерного арсеналу.