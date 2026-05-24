Іран відкинув одну з ключових вимог США щодо мирної угоди, - Reuters

12:24 24.05.2026 Нд
2 хв
У Тегерані заявили, що не погоджували передачу ядерних запасів
aimg Марія Науменко
Іран відкинув одну з ключових вимог США щодо мирної угоди, - Reuters Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
Іран не погодився передати свої запаси високозбагаченого урану та заявив, що це питання не було частиною попередньої домовленості зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомило агентству високопоставлене іранське джерело, питання ядерної програми Тегерана планують обговорювати вже під час переговорів щодо остаточної угоди між сторонами.

"Ядерне питання буде розглянуто під час переговорів щодо остаточної угоди і тому не є частиною поточної угоди", - зазначив співрозмовник Reuters.

Також джерело спростувало інформацію про можливе вивезення запасів високозбагаченого урану з Ірану.

"Не було досягнуто жодної домовленості щодо вивезення запасів високозбагаченого урану Ірану за межі країни", - додав представник Тегерана.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, останніми днями США та Іран активізували переговори щодо можливої угоди навколо іранської ядерної програми. Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що сторони обговорюють "меморандум про взаєморозуміння" як перший етап домовленостей, після чого протягом 30-60 днів можуть перейти до ширшої угоди.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що майбутня угода "в основному узгоджена", а сторонам залишилося фіналізувати окремі деталі. Одним із ключових елементів переговорів називали питання Ормузької протоки, через яку до війни проходило близько 20% світових поставок нафти й газу.

Втім, іранські державні медіа згодом спростували слова Трампа про нібито повне відкриття Ормузької протоки. У Тегерані заявили, що контроль над маршрутом, дозволами та порядком проходження суден і надалі залишатиметься виключно за Іраном.

Іран Сполучені Штати Америки Близький Схід Ядерна зброя
