Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент

21:46 03.05.2026 Нд
2 хв
На коли попередньо запланована зустріч?
aimg Едуард Ткач
Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп більше не має наміру переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Під час бесіди у Бессента запитали, чи буде Трамп переносити зустріч із Сі, заплановану на 14-15 травня, якщо США до того моменту досі будуть у стані війни з Іраном.

"Він не збирається її (зустріч - ред.) переносити, наскільки мені відомо", - сказав глава Мінфіну США.

Також він зауважив, що Іран був і є "найбільшим державним спонсором тероризму", а Китай, своєю чергою, фінансував цю країну через закупівлі енергоносіїв, хоча США просили цього не робити. Тому це питання буде порушено на зустрічі Трампа і Сі.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп уже проводив зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після цього він анонсував, що у квітні 2026 року у них відбудеться нова зустріч.

За даними Politico, однією з основних тем їхніх переговорів міг стати Тайвань. Але за підсумком, США та Ізраїль почали наприкінці лютого військову операцію проти Ірану, що змінило дату візиту. Джерела видання говорили, що Трамп не поїде, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном.

Ще трохи пізніше в Білому домі офіційно підтвердили, що перенесли дату зустрічі на середину травня через війну з Іраном.

