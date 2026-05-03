Трамп больше не будет переносить встречу с Си Цзиньпином, - Бессент
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп больше не намерен переносить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
Во время беседы у Бессента спросили, будет ли Трамп переносить встречу с Си, запланированную на 14-15 мая, если США к тому моменту до сих пор будут в состоянии войны с Ираном.
"Он не собирается ее (встречу - ред.) переносить, насколько мне известно", - сказал глава Минфина США.
Также он отметил, что Иран был и есть "крупнейшим государственным спонсором терроризма", а Китай в свою очередь, финансировал эту страну через закупки энергоносителей, хотя США просили этого не делать. Поэтому этот вопрос будет поднял на встрече Трампа и Си.
Визит Трампа в Китай
Напомним, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп уже проводил встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. После этого он анонсировал, что в апреле 2026 у них пройдет новая встреча.
По данным Politico, одной из основных тем их переговоров мог стать Тайвань. Но по итогу, США и Израиль начали в конце февраля военную операцию против Ирана, что изменило дату визита. Источники издания говорили, что Трамп не поедет, пока не завершится активная фаза войны с Ираном.
Еще чуть позже в Белом доме официально подтвердили, что перенесли дату встречи на середину мая из-за войны с Ираном.