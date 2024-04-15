Трамп про атаку Ірану на Ізраїль: Якби я був президентом, цього б не сталося

Колишній президент США Дональд Трамп дорікнув чинному главі держави Джо Байдену з приводу масованої атаки Ірану на Ізраїль минулої ночі, та заявив, що такого нападу не сталося б, якби він досі був в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Під час промови у Шнексвіллі (штат Пенсільванія) Трамп висловив думку, що Ізраїль зазнав атаки з боку Ірану "тому, що ми демонструємо велику слабкість", і цього нападу можна було б уникнути.

"Велика слабкість, яку ми продемонстрували, неймовірна, і цього б не сталося, якби ми були на посаді. Ви це знаєте, вони це знають, це знають усі", - запевнив екс-президент США.

Перед тим Трамп сказав, що Америка "молиться за Ізраїль", і що "ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, кому загрожує небезпека - це напад, якого б не було".

Під час промови кандидат у президенти Штатів на майбутніх виборах також пообіцяв "відродити американську силу за кордоном, і відновити американську силу вдома".

Трамп повторив раніше озвучений на Truth Social стосовно нападу на Ізраїль аргумент про те, що "цього ніколи не можна було допустити - якби я був президентом, цього б ніколи не сталося!"

"Миротворчі" заяви Трампа щодо Ізраїлю та України

Зазначимо, що колишній президент Штатів неодноразово заявляв, що за його керівництва нібито не виникло б напруженості, яка триває за кордоном. У жовтні минулого року Трамп заявив, що не буде "нульової ймовірності" раптового нападу ХАМАС на Ізраїль, стверджуючи, що напади були результатом того, що США вважалися "слабкими та неефективними".

Також слід нагадати, що раніше у публікації The Washington Post з'явилася інформація, що Дональд Трамп у приватній розмові заявив про готовність припинити війну Росії проти України, давлячи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Пізніше радник передвиборчого штабу Трампа назвав матеріал Washington Post "фейковою новиною". Він наголосив, що кандидат у президенти США не прийме мирного плану, доки він не прийде до влади і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

Також повідомлялося, що у березні 2023 року Дональд Трамп вже обіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у разі обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року. При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Нещодавно, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якщо мирний план Трампа щодо війни в Україні полягає лише у передачі частини територій Росії, то це дуже примітивна ідея.

Також нагадаємо, що Зеленський кілька разів запрошував Трампа в Україну. Проте 11 квітня представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Штатів не було. А сам Трамп вважає, що відвідувати Україну наразі йому було б недоцільно, поки тривають передвиборчі перегони.