Трамп заявив, що дозволив би РФ забрати частину України, щоб уникнути війни

Щоб уникнути війни США могли б домовитись з Росією та дозволити відібрати частину української території.

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на заяву колишнього президента США Дональда Трампа в інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Хенніті,.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України - він би погодився.

"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні - ред.), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б", - пояснив 45-ий президент.

Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".

Нагадаємо, в лютому Трампу видали повістку в суд через пусту папку з приміткою "секретний вечірній брифінг".

Після цього західні ЗМІ повідомляли, що колишнього президента може бути притягнуто до відповідальності в суді за дії натовпу, який захопив Капітолій США 6 січня 2021 року.

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