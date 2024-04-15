Трамп об атаке Ирана на Израиль: Будь я президентом, этого бы не произошло

Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул действующего главу государства Джо Байдена относительно массированной атаки Ирана на Израиль минувшей ночью, и заявил, что такого нападения не произошло бы, будь он до сих пор в Овальном кабинете.

Во время речи в Шнексвилле (штат Пенсильвания) Трамп высказал мнение, что Израиль подвергся атаке со стороны Ирана "потому, что мы демонстрируем большую слабость", и этого нападения можно было бы избежать.

"Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь мы на должности. Вы это знаете, они это знают, это знают все", - заверил экс-президент США.

Перед тем Трамп сказал, что Америка "молится об Израиле", и что "мы направляем нашу абсолютную поддержку всем, кому угрожает опасность - это нападение, которого бы не было".

В ходе речи кандидат в президенты Штатов на предстоящих выборах также пообещал "возродить американскую силу за границей и восстановить американскую силу дома".

Трамп повторил ранее озвученный на Truth Social относительно нападения на Израиль аргумент о том, что "этого никогда нельзя было допустить - будь я президентом, этого бы никогда не произошло!"

"Миротворческие" заявления Трампа об Израиле и Украине

Отметим, что бывший президент Штатов неоднократно заявлял, что при его руководстве якобы не возникло бы продолжающейся за рубежом напряженности. В октябре прошлого года Трамп заявил, что не будет "нулевой вероятности" внезапного нападения ХАМАС на Израиль, утверждая, что нападения были результатом того, что США считались "слабыми и неэффективными".

Также следует напомнить, что ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

Также сообщалось, что в марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины за 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Недавно, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что если мирный план Трампа о войне в Украине состоит только в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея.

Также напомним, что Зеленский несколько раз приглашал Трампа в Украину. Однако 11 апреля представители избирательного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Штатов не было. А сам Трамп считает, что посещать Украину ему было бы нецелесообразно, пока продолжается предвыборная гонка.