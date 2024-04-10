Зеленський про план Трампа щодо припинення війни: це дуже примітивна ідея

Якщо мирний план Дональда Трампа щодо війни в Україні полягає лише у передачі частини територій Росії, то це дуже примітивна ідея. Коли йдеться про людські життя, Україна не може ризикувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це ідея дуже примітивна", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо Трамп дійсно має свій підхід до швидкого припинення війни, то він з радістю вислухає його ідею.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - додав глава держави.

Зеленський також нагадав, що під час розмов про переговори з РФ важливо пам'ятати про те, що Володимиру Путіну не можна довіряти.

"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - наголосив глава держави.