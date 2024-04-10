Зеленський про план Трампа щодо припинення війни: це дуже примітивна ідея
Якщо мирний план Дональда Трампа щодо війни в Україні полягає лише у передачі частини територій Росії, то це дуже примітивна ідея. Коли йдеться про людські життя, Україна не може ризикувати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це ідея дуже примітивна", - зазначив Зеленський.
За його словами, якщо Трамп дійсно має свій підхід до швидкого припинення війни, то він з радістю вислухає його ідею.
"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - додав глава держави.
Зеленський також нагадав, що під час розмов про переговори з РФ важливо пам'ятати про те, що Володимиру Путіну не можна довіряти.
"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - наголосив глава держави.
Що передувало
Нагадаємо, раніше у публікації The Washington Post з'явилася інформація, що Дональд Трамп у приватній розмові заявив про готовність припинити війну Росії проти України, давлячи на Київ, щоб він відмовився від певної території.
Пізніше радник передвиборчого штабу Трампа назвав матеріал Washington Post "фейковою новиною". Він наголосив, що кандидат у президенти США не прийме мирного плану, доки він не прийде до влади і не зможе належним чином зважити всі варіанти.
У березні 2023 року Дональд Трамп вже обіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у разі обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року. При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".
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