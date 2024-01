Зеленський повторно запросив Трампа в Україну

За словами Зеленського, він буде радий побачити Трампа в Україні за тієї умови, якщо Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", - сказав Зеленський.

Він також додав, що якщо Трамп дійсно має "формулу" припинення війни, то він хоче знати, яка вона.

President Zelenskyy tells @mattfrei that he invites Donald Trump to Ukraine - if he can 'stop the war in 24 hours', a comment the former US President has made about the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/0xNDoSkE34