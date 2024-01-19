Зеленський повторно запросив Трампа в Україну

Президент Володимир Зеленський звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа і знову запросив його в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

За словами Зеленського, він буде радий побачити Трампа в Україні за тієї умови, якщо Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", - сказав Зеленський.

Він також додав, що якщо Трамп дійсно має "формулу" припинення війни, то він хоче знати, яка вона.

President Zelenskyy tells @mattfrei that he invites Donald Trump to Ukraine - if he can 'stop the war in 24 hours', a comment the former US President has made about the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/0xNDoSkE34 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Що сказав Трамп

Раніше Трамп заявив, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться - забрати запаси.

Реакція Зеленського на його заяву

Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна відмовиться від такої пропозиції - віддати свої території - і Трамп припинить допомогу, то як американський лідер діятиме потім у разі можливої окупації країни НАТО внаслідок поразки України?

"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться", - додав він.

Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай - потім говори", - наголосив президент.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа про війну в Україні.

Зокрема, він неодноразово пропонував нашій владі віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також розповідав, що наша країна програє у війні.

При цьому Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "розумним" і не схотів визнати його військовим злочинцем.

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