Трамп анонсував знищення гори Pickaxe в Ірані

В інтерв'ю журналістам Трамп наголосив, що армія Ірану буде не в змозі протистояти операції США зі знищення об'єкта.

"Ми збираємося знищити гору Pickaxe. Нехай іранці знають, що ми прийдемо. Вони нічого не зможуть зробити", - заявив Трамп.

Крім того, очільник США заявив про нові удари по іранських військових об'єктах "вже ввечері" і "вже завтра".

"Сьогодні ввечері ми завдамо їм дуже сильного удару, і ми завдамо їм сильного удару завтра. І вони не можуть нічого вдіяти. У них немає нічого, крім великих ротів (сленговий вираз про порожню балаканину - ред.)", - сказав лідер США.

Об'єкт Pickaxe Mountain (фото CSIS)

Тим часом у Центральному командуванні США вже повідомили, що американська армія розпочала третю поспіль ніч ударів по Ірану за вказівкою Головнокомандувача.

"Ці удари й надалі завдаватимуть великої шкоди іранським силам та погіршуватимуть їхню здатність атакувати мирних жителів та комерційне судноплавство в Ормузькій протоці", - йдеться у повідомленні.