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Трамп анонсував знищення гори Pickaxe в Ірані

01:44 14.07.2026 Вт
2 хв
На коли лідер США запланував удари по іранцях?
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Пентагон знищить об'єкт у горі Pickaxe в Ірані, де може зберігатися збагачений уран. Глава Білого дому також анонсував чергові удари по Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

В інтерв'ю журналістам Трамп наголосив, що армія Ірану буде не в змозі протистояти операції США зі знищення об'єкта.

"Ми збираємося знищити гору Pickaxe. Нехай іранці знають, що ми прийдемо. Вони нічого не зможуть зробити", - заявив Трамп.

Крім того, очільник США заявив про нові удари по іранських військових об'єктах "вже ввечері" і "вже завтра".

"Сьогодні ввечері ми завдамо їм дуже сильного удару, і ми завдамо їм сильного удару завтра. І вони не можуть нічого вдіяти. У них немає нічого, крім великих ротів (сленговий вираз про порожню балаканину - ред.)", - сказав лідер США.

Об'єкт Pickaxe Mountain (фото CSIS)

Тим часом у Центральному командуванні США вже повідомили, що американська армія розпочала третю поспіль ніч ударів по Ірану за вказівкою Головнокомандувача.

"Ці удари й надалі завдаватимуть великої шкоди іранським силам та погіршуватимуть їхню здатність атакувати мирних жителів та комерційне судноплавство в Ормузькій протоці", - йдеться у повідомленні.

Контекст новини

Попри рамкову угоду, яку підписали сторони для припинення вогню на 60 днів взаємні атаки сторін знову тривають. Днями у США заявили про удари по 90 військових цілях в Ірані.

Також Трамп оголосив про відновлення морської блокади Ірану. Штати хочуть взяти під контроль Ормузьку протоку, стягуючи 20% мита з усіх суден.

Тим часом за даними Axios, у Білому домі готуються до затяжного протистояння з Іраном. Як стверджує видання, адміністрація США розглядає сценарій, за якого обмін ударами через ситуацію навколо Ормузької протоки може тривати кілька днів або навіть тижнів.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампОрмузька протока