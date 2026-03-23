Трамп анонсував угоду з Іраном протягом 5 днів або раніше

Президент США наголосив, що останні переговори з Іраном відбулися минулої ночі. Він додав, що Тегеран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п'яти днів або раніше.

"Я не впевнений, про що говорять іранські ЗМІ", - зазначив Трамп.

У відповідь на запитання про те, з ким адміністрація президента США вела переговори, Трамп заявив, що Іран має "представників".

Фото: президент США анонсував угоду з Іраном (інфографіка РБК-Україна)

ABC News зазначило, що у п'ятницю, 20 березня, американський лідер казав, що США "важко" знайти людей для переговорів.

"Нам немає з ким розмовляти. І знаєте що? Нам це подобається", - сказав він.

Що передувало

Сьогодні, 23 березня, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він заявив, що протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Трамп зазначив, що віддав наказ відкласти удари по енергетиці Ірану на п’ять днів - за умови успіху подальших переговорів.

Реакція Ірану

Іранські ЗМІ після заяви Трампа повідомили, що жодних переговорів між Тегераном і Вашингтоном не проводилося.

МЗС Ірану стверджує, що діалогу немає, а президент США просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".