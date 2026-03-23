Трамп анонсував угоду з Іраном протягом 5 днів або раніше

15:41 23.03.2026 Пн
2 хв
Президент США стверджує, що переговори з Тегераном відбулися минулої ночі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відбулись минулої ночі. За його словами, угода може бути укладена протягом п'яти днів.

Президент США наголосив, що останні переговори з Іраном відбулися минулої ночі. Він додав, що Тегеран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п'яти днів або раніше.

"Я не впевнений, про що говорять іранські ЗМІ", - зазначив Трамп.

У відповідь на запитання про те, з ким адміністрація президента США вела переговори, Трамп заявив, що Іран має "представників".

Фото: президент США анонсував угоду з Іраном (інфографіка РБК-Україна)

ABC News зазначило, що у п'ятницю, 20 березня, американський лідер казав, що США "важко" знайти людей для переговорів.

"Нам немає з ким розмовляти. І знаєте що? Нам це подобається", - сказав він.

Що передувало

Сьогодні, 23 березня, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він заявив, що протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Трамп зазначив, що віддав наказ відкласти удари по енергетиці Ірану на п’ять днів - за умови успіху подальших переговорів.

Реакція Ірану

Іранські ЗМІ після заяви Трампа повідомили, що жодних переговорів між Тегераном і Вашингтоном не проводилося.

МЗС Ірану стверджує, що діалогу немає, а президент США просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, вчора Трамп поставив Ірану ультиматум, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку впродовж двох діб. За його словами, якщо Тегеран не зробить цього протягом 48 годин, їхні електростанції буде знищено.

Тегеран відповів, що у разі ураження їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.

