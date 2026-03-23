Трамп анонсував угоду з Іраном протягом 5 днів або раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відбулись минулої ночі. За його словами, угода може бути укладена протягом п'яти днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та ABC News.
"Я не впевнений, про що говорять іранські ЗМІ", - зазначив Трамп.
У відповідь на запитання про те, з ким адміністрація президента США вела переговори, Трамп заявив, що Іран має "представників".
ABC News зазначило, що у п'ятницю, 20 березня, американський лідер казав, що США "важко" знайти людей для переговорів.
"Нам немає з ким розмовляти. І знаєте що? Нам це подобається", - сказав він.
Сьогодні, 23 березня, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він заявив, що протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.
Трамп зазначив, що віддав наказ відкласти удари по енергетиці Ірану на п’ять днів - за умови успіху подальших переговорів.
Іранські ЗМІ після заяви Трампа повідомили, що жодних переговорів між Тегераном і Вашингтоном не проводилося.
МЗС Ірану стверджує, що діалогу немає, а президент США просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".
Нагадаємо, вчора Трамп поставив Ірану ультиматум, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку впродовж двох діб. За його словами, якщо Тегеран не зробить цього протягом 48 годин, їхні електростанції буде знищено.
Тегеран відповів, що у разі ураження їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.