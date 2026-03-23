Іран заперечує проведення переговорів зі США

Іранські ЗМІ, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, стверджують, що жодних переговорів зі США не проводилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Речник Комітету з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрагім Резаї заявив, що США та їхній президент Дональд Трамп "зазнали поразки".

"Битва триває… і це чергова поразка диявола. Трамп і Сполучені Штати знову зазнали поразки", - сказав він.

МЗС Ірану також стверджує, що діалогу немає, а Дональд Трамп просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".

Що передувало

Сьогодні, 23 березня, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. За його словами, протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Трамп зазначив, що віддав наказ відкласти удари по енергетиціструктурі Ірану на п’ять днів - за умови успіху подальших переговорів.

Після заяви президента США ціни на нафту марки Brent різко впали. За даними Лондонської біржі ICE, зараз вона торгується близько 99,9 доларів за барель, тоді як до заяви ціна була 112,9 доларів.

Європейські ціни на природний газ також різко впали.