Трамп анонсировал сделку с Ираном в течение 5 дней или раньше

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. По его словам, соглашение может быть заключено в течение пяти дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и ABC News.
Президент США подчеркнул, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. Он добавил, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.
"Я не уверен, о чем говорят иранские СМИ", - отметил Трамп.
В ответ на вопрос о том, с кем администрация президента США вела переговоры, Трамп заявил, что Иран имеет "представителей".
ABC News отметило, что в пятницу, 20 марта, американский лидер говорил, что США "трудно" найти людей для переговоров.
"Нам не с кем разговаривать. И знаете что? Нам это нравится", - сказал он.
Сегодня, 23 марта, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Трамп отметил, что отдал приказ отложить удары по энергетике Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.
Иранские СМИ после заявления Трампа сообщили, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось.
МИД Ирана утверждает, что диалога нет, а президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".
Напомним, вчера Трамп поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток. По его словам, если Тегеран не сделает этого в течение 48 часов, их электростанции будут уничтожены.
Тегеран ответил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.