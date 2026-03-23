Трамп анонсировал сделку с Ираном в течение 5 дней или раньше

Президент США подчеркнул, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. Он добавил, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

"Я не уверен, о чем говорят иранские СМИ", - отметил Трамп.

В ответ на вопрос о том, с кем администрация президента США вела переговоры, Трамп заявил, что Иран имеет "представителей".

Фото: президент США анонсировал сделку с Ираном (инфографика РБК-Украина)

ABC News отметило, что в пятницу, 20 марта, американский лидер говорил, что США "трудно" найти людей для переговоров.

"Нам не с кем разговаривать. И знаете что? Нам это нравится", - сказал он.

Что предшествовало

Сегодня, 23 марта, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что отдал приказ отложить удары по энергетике Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.

Реакция Ирана

Иранские СМИ после заявления Трампа сообщили, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось.

МИД Ирана утверждает, что диалога нет, а президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".