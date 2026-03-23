"Ми не хочемо помирати за Ізраїль": все більше військових США проти війни в Ірані

03:30 23.03.2026 Пн
Переломним моментом для багатьох військових стало влучання в іранську школу, коли загинули десятки школярів
aimg Маловічко Юлія
Частина американських військових, які говорили на умовах анонімності, розчарувались у операції США проти Ірану настільки, що готові лишити армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Huffpost.

Читайте також: Війна в Ірані може спричинити дефіцит газу у світі вже в найближчі 10 днів, - FT

Військовий чиновник, який лікує військовослужбовців, евакуйованих з Близького Сходу до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині, заявив, що війська страждають від "недостатнього захисту та планування сил". Військові США також вже повідомляють про серйозні, дестабілізуючі втрати від іранських балістичних ракет та безпілотників.

Наземна операція була б "абсолютною катастрофою… у нас немає плану на цей випадок", - заявив чиновник раніше цього тижня.

"Ми навіть не можемо повністю захистити жодної наземної бази на театрі військових дій", - додав він.

Водночас ветеранка та резервістка, яка наставляє молодших офіцерів, розповіла HuffPost, що її контакти висловлюють нову втрату віри.

"Ми не хочемо помирати за Ізраїль - ми не хочемо бути політичними пішаками", - повідомила резервістка, яка чує подібні коментарі від військових.

Інший резервіст, який спілкувався з нинішніми військами, окремо повідомив, що чув подібні коментарі.

"За останні два тижні я шість разів ділився інформацією про відмовників від військової служби з мотивів переконань, а я прослужив у війську майже 20 років - ніколи раніше люди не зверталися до мене таким чином", - продовжив перший резервіст.

Більшість військовослужбовців, які зараз розглядають можливість реєстрації як відмовники від військової служби за переконаннями, вказують на удар 28 лютого по школі в іранському місті Мінаб як на переломний момент. Внаслідок удару загинуло щонайменше 175 людей, включаючи десятки школярок.

Як відомо, війська США розпочали авіаудари по Ірану 28 лютого. На четвертому тижні війни президент США Дональд Трамп заявив про можливу наземну операцію в Ірані.

Важливо, що країни НАТО відмовились допомагати Трампу в розблокуванні Ормузької протоки, після чого американський лідер обурився та заявив, що Альянс - це "паперовий тигр".

Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО