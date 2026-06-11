Трамп анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

Сполучені Штати ввечері четверга, 11 червня, завдадуть Ірану "дуже сильного удару".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою", - наголосив він.
Крім того, американський президент вчергове заявив, що ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту Ірану вже нібито "зникли".
Нагадаємо, 9 червня Дональд Трамп заявив, що іранські сили напередодні збили американський бойовий вертоліт AH-64 у районі Ормузької протоки. У відповідь він пригрозив Тегерану новими ударами.
Уже в ніч на 10 червня США вдарили по іранських системах ППО, командних пунктах і низці інших військових об’єктів. У Тегерані після цього заявили про атаки по американських цілях на Близькому Сході.
Згодом Трамп звинуватив Іран у затягуванні переговорів і заявив, що країні доведеться "заплатити" за такі дії. Пізніше він також попередив про підготовку нового удару.
Напередодні ввечері американські медіа повідомили, що Трамп провів засідання в ситуаційному центрі Білого дому, де обговорювали поновлення атак. Серед варіантів була короткочасна, але масштабна операція, яка мала б посилити тиск на Іран під час переговорів.
Незабаром після цього глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що новий удар може бути завданий уже найближчої ночі або протягом доби. У ніч на 11 червня США відновили бомбардування території Ірану.