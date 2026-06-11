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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

16:22 11.06.2026 Чт
2 хв
Президент США також згадав острів Харк та іранську нафтову інфраструктуру
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Сполучені Штати ввечері четверга, 11 червня, завдадуть Ірану "дуже сильного удару".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою", - наголосив він.

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Крім того, американський президент вчергове заявив, що ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту Ірану вже нібито "зникли".

Нагадаємо, 9 червня Дональд Трамп заявив, що іранські сили напередодні збили американський бойовий вертоліт AH-64 у районі Ормузької протоки. У відповідь він пригрозив Тегерану новими ударами.

Уже в ніч на 10 червня США вдарили по іранських системах ППО, командних пунктах і низці інших військових об’єктів. У Тегерані після цього заявили про атаки по американських цілях на Близькому Сході.

Згодом Трамп звинуватив Іран у затягуванні переговорів і заявив, що країні доведеться "заплатити" за такі дії. Пізніше він також попередив про підготовку нового удару.

Напередодні ввечері американські медіа повідомили, що Трамп провів засідання в ситуаційному центрі Білого дому, де обговорювали поновлення атак. Серед варіантів була короткочасна, але масштабна операція, яка мала б посилити тиск на Іран під час переговорів.

Незабаром після цього глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що новий удар може бути завданий уже найближчої ночі або протягом доби. У ніч на 11 червня США відновили бомбардування території Ірану.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп