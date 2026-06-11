Трамп анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

"У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою", - наголосив він.

Крім того, американський президент вчергове заявив, що ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту Ірану вже нібито "зникли".

Нагадаємо, 9 червня Дональд Трамп заявив, що іранські сили напередодні збили американський бойовий вертоліт AH-64 у районі Ормузької протоки. У відповідь він пригрозив Тегерану новими ударами.

Уже в ніч на 10 червня США вдарили по іранських системах ППО, командних пунктах і низці інших військових об’єктів. У Тегерані після цього заявили про атаки по американських цілях на Близькому Сході.

Згодом Трамп звинуватив Іран у затягуванні переговорів і заявив, що країні доведеться "заплатити" за такі дії. Пізніше він також попередив про підготовку нового удару.