Трамп анонсировал "очень сильный" удар по Ирану

Соединенные Штаты вечером четверга, 11 июня, нанесут Ирану "очень сильный удар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк и объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой", - подчеркнул он.
Кроме того, американский президент в очередной раз заявил, что ВМС, ВВС, радиолокационные системы, противовоздушная оборона и все другие средства защиты Ирана уже якобы "исчезли".
Напомним, 9 июня Дональд Трамп заявил, что иранские силы накануне сбили американский боевой вертолет AH-64 в районе Ормузского пролива. В ответ он пригрозил Тегерану новыми ударами.
Уже в ночь на 10 июня США ударили по иранским системам ПВО, командным пунктам и ряду других военных объектов. В Тегеране после этого заявили об атаках по американским целям на Ближнем Востоке.
Впоследствии Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что стране придется "заплатить" за такие действия. Позже он также предупредил о подготовке нового удара.
Накануне вечером американские медиа сообщили, что Трамп провел заседание в ситуационном центре Белого дома, где обсуждали возобновление атак. Среди вариантов была кратковременная, но масштабная операция, которая должна была бы усилить давление на Иран во время переговоров.
Вскоре после этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый удар может быть нанесен уже ближайшей ночью или в течение суток. В ночь на 11 июня США возобновили бомбардировки территории Ирана.