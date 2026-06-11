Іран перекрив Ормузьку протоку і пригрозив "пеклом" на Близькому Сході, - CNN
Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки для всіх типів суден на тлі відновлення американських повітряних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що протоку перекрито для всіх торгових, нафтових та інших кораблів. Іранські військові пригрозили, що будь-яке судно, яке спробує пройти цим маршрутом, стане мішенню для атаки.
"Ви ставите під загрозу безпеку священної протоки Ормуз? Ми перетворимо цей регіон на пекло для вас з усієї території Ірану", - заявив командувач Повітряно-космічних сил КВІР Сайєд Хоссейн Мусаві Ефтехарі.
Водночас центральне командування США спростувало заяви Тегерана щодо блокування маршруту. У Вашингтоні наголосили, що комерційні судна продовжують вільно проходити через Ормузьку протоку.
При цьому іранські державні медіа заявляють про збройні сутички між арміями обох країн у протоці та нібито ураження двох суден. У США цю інформацію заперечують, зазначаючи, що жоден їхній військовий корабель не постраждав.
Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що напередодні в районі Ормузької протоки іранські сили збили американський військовий вертоліт AH-64. У відповідь він пригрозив Ірану новими ударами.
Уже в ніч на 10 червня американські війська атакували іранські системи ППО, наземні командні пункти та інші військові об’єкти. Тегеран, своєю чергою, повідомив про удари по американських цілях на Близькому Сході.
Після цього Трамп заявив, що Іран затягує переговорний процес, через що країні доведеться "заплатити". Згодом він також попередив про підготовку ще одного удару.
Вчора ввечері американські ЗМІ повідомили, що Трамп провів нараду в ситуаційному центрі Білого дому, де обговорювалося можливе відновлення атак. Серед варіантів розглядалася масштабна, але короткочасна операція, покликана вплинути на позицію Ірану на переговорах.
Невдовзі після цього глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що США можуть завдати нового удару вже найближчої ночі або протягом доби. Саме так і сталося - у ніч на 11 червня американські війська відновили бомбардування Ірану.