Трамп анонсував дешевий бензин завдяки історичному демаршу ОАЕ в ОПЕК

Вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК допоможе збити ціни на енергоносії, які стрімко злетіли через повномасштабну війну в Ірані. Американський президент підтримав такий крок і бачить у цьому позитив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Bloomberg .

"Я думаю, що це чудово", - сказав Трамп у середу в Білому домі, коли його запитали про цей крок. "Це добре для зниження ціни на бензин, на нафту, на все інше".

Офіційний вихід ОАЕ з організації запланований на наступний місяць. Вплив групи на ринки тепер опинився під загрозою.

Проте ринок поки реагує інакше - ціни продовжують рости. Аналітики видання не бачать підтверджень словам американського президента. Вартість сировини марки Brent у середу підскочила до рекорду.

Головною причиною подорожчання є логістика, яка зав'язана на геополітиці. Наразі офіційні джерела фіксують складну ситуацію.

Ось кілька ключових факторів, які зараз формують ринок:

Ринок нафти повністю залежить від закриття Ормузької протоки.

Динаміка ОПЕК залишатиметься другорядною для цін, поки цей водний шлях заблокований.

Тільки після його відкриття нафтові потоки повернуться до норми.

Розкол між ОАЕ та Саудівською Аравією

Демарш Еміратів не став раптовим, адже конфлікт назрівав давно. Це результат багаторічної напруженості між ОАЕ та лідером ОПЕК - Саудівською Аравією.

Країни сперечалися через кілька ключових питань:

Рівень видобутку нафти та жорсткі квоти.

Бажання ОАЕ самостійно вести свою економічну гру.

Конкуренція за вплив у регіоні.

Очільник Білого дому окремо прокоментував мотиви лідера Еміратів. "Він, ймовірно, хоче йти своїм шляхом", - додав Трамп, маючи на увазі президента ОАЕ шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нахаяна.

"Довга блокада" Трампа

Лідер США наголосив на жорсткій позиції Вашингтона і закликав флот готуватись до довгої блокади протоки. Американці затримуватимуть всі судна, що йдуть, або виходять з Ірану поки Тегеран не погодиться на нову угоду щодо своєї ядерної програми.

Своєю чергою Іран пообіцяв і далі блокувати протоку вже зі свого боку.



