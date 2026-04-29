Трамп посилює тиск на Іран методом, "ефективнішим, ніж бомби"

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зберегти морську блокаду Ірану, підкреслюючи, що це ключовий інструмент тиску для досягнення домовленості щодо ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters і Axios.

Блокада замість поступок

Влада США розглядає продовження морської блокади як основний важіль впливу на Тегеран.

За даними джерел, Дональд Трамп обговорював із представниками нафтової галузі заходи, які дадуть змогу пом'якшити наслідки можливих перебоїв на світових ринках.

Йдеться про сценарій, за якого обмеження можуть діяти протягом кількох місяців.

Переговори зайшли в глухий кут

Контакти з керівниками енергетичних компаній пройшли на тлі тривалої кризи в переговорах.

Спроби врегулювати ситуацію не дали результату, що підштовхнуло Вашингтон до посилення тиску через обмеження експорту та блокування судноплавства.

Одночасно Трамп публічно закликав Іран прискорити ухвалення рішень і повернутися до діалогу.

Реакція ринків і позиція Ірану

На тлі повідомлень про можливе продовження обмежень ціни на нафту зросли майже на 4%, а контракт Brent досяг місячного максимуму.

У Тегерані, зі свого боку, попередили про можливі військові кроки у відповідь на блокування суден, пов'язаних з іранською стороною, і заявили про готовність продовжувати протидію.

Загроза ескалації

За інформацією джерел, Центральне командування США підготувало план обмежених ударів, який може бути задіяний у разі подальшого глухого кута.

У Вашингтоні підкреслюють, що блокаду розглядають як більш ефективний інструмент, ніж силовий сценарій, однак варіант військових дій не виключають.

Позиція Трампа

Глава Білого дому наполягає, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Він також зазначив, що обмеження зберігатимуться доти, доки не буде досягнута угода, що враховує вимоги США.

За його словами, Тегеран зацікавлений у врегулюванні, проте Вашингтон не готовий послаблювати тиск без конкретних кроків.