Не у Росії. Індія знайшла заміну нафті з Близького Сходу та готує масштабний імпорт

13:56 07.04.2026 Вт
2 хв
Ймовірно, квітневі партії були заброньовані ще до блокади Ормузької протоки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Індія очікує на прибуття понад 12 мільйонів барелів нафти (Getty Images)

Індія збирається імпортувати найбільший за останні шість років обсяг нафти з Венесуели, що компенсує її дефіцит з Близького Сходу, спричинений війною в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трафік через Ормузьку протоку зріс до максимуму: хто отримав "перепустку" від Ірану

Згідно з даними Kpler, у квітні до західного узбережжя Індії з Венесуели надійде найбільший обсяг з лютого 2020 року - понад 12 мільйонів барелів.

Партії, що прибувають цього місяця, ймовірно, були заброньовані до нещодавніх перебоїв у постачанні з Близького Сходу. Це підкреслює довгострокову стратегічну зміну, а не суто реактивний крок, наголосив аналітик Суміт Рітолія.

"Ця південноазіатська країна, яка імпортує близько 90% нафти, шукала альтернативи після того, як війна з Іраном порушила постачання через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить майже 40% нафтових поставок країни", - пише агентство.

Зазначається, що Венесуела виробляє подібні суміші з високим вмістом сірки, і Індія раніше була основним покупцем у цього виробника з ОПЕК, перш ніж торгівлю було обмежено санкціями США. Пізніше Вашингтон послабив їх після захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Ситуація на енергоринку

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що таке Ормузька протока і чому її блокада Іраном підняла світові ціни на нафту. Саме через цю артерію проходить значна частина світового експорту палива.

Також повідомлялося, що прем'єр Індії Нарендра Моді провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Лідери обговорили безпеку торговельних шляхів на тлі загострення війни США та Ізраїлю з Тегераном.

Крім того, Індія вперше за сім років відновила імпорт нафти та зрідженого газу з Ірану на тлі блокади Ормузької протоки. До цього Делі уникало торгівлі з Тегераном, суворо дотримуючись санкційного режиму США.

Більше по темі:
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла