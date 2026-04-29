Ціни на нафту "відреагували" на вихід ОАЕ з ОПЕК і пішли вниз, - Reuters

Світові ціни на нафту знизилися після багатоденного зростання, оскільки інвестори позитивно сприйняли наслідки несподіваного рішення ОАЕ вийти з ОПЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 1 цент до 111,25 долара за барель, після зростання протягом попередніх семи сесій. Термін дії червневого контракту закінчується в четвер, а більш активний липневий контракт знизився на 28 центів до 104,12 долара.

Незначне зниження в середу може бути частково пов'язане з несподіваним рішенням ОАЕ вийти з ОПЕК, сказав старший аналітик LSEG Ань Фам, оскільки це вказує на сильніші перспективи поставок, коли країна звільниться від квот групи на видобуток.

"Однак цей ефект не є негайним, оскільки додаткові барелі можуть бути недоступні найближчим часом через триваючу блокаду Ормузької протоки", – додав він.

Він також зазначив, що хоча ціни дещо знизилися, це, схоже, скоріше корекція порівняно з попередніми зростаннями, оскільки нафта марки Brent все ще тримається на рівні близько 110 доларів за барель.

"Нещодавнє зростання цін на нафту було зумовлене блокадою протоки. Якщо (президент США Дональд – ред.) Трамп готовий продовжити блокаду, перебої з постачанням ще більше загостряться та продовжать підвищувати ціни на нафту", - сказав Ян Ан, аналітик Haitong Futures.

За словами експертів, запаси сирої нафти впали на 1,79 млн барелів за тиждень. Запаси бензину скоротилися на 8,47 млн барелів, а запаси дистилятів – на 2,60 млн барелів.