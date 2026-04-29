Ціни на нафту "відреагували" на вихід ОАЕ з ОПЕК і пішли вниз, - Reuters

09:20 29.04.2026 Ср
2 хв
Скільки сьогодні коштує нафта на світових ринках?
aimg Костянтин Широкун
Ціни на нафту "відреагували" на вихід ОАЕ з ОПЕК і пішли вниз, - Reuters Фото: ціни на нафту "відреагували" на вихід ОАЕ з ОПЕК (Getty Images)

Світові ціни на нафту знизилися після багатоденного зростання, оскільки інвестори позитивно сприйняли наслідки несподіваного рішення ОАЕ вийти з ОПЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Кінець картелю? Чому ОАЕ виходять з ОПЕК і як це може обернутися для світу

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 1 цент до 111,25 долара за барель, після зростання протягом попередніх семи сесій. Термін дії червневого контракту закінчується в четвер, а більш активний липневий контракт знизився на 28 центів до 104,12 долара.

Незначне зниження в середу може бути частково пов'язане з несподіваним рішенням ОАЕ вийти з ОПЕК, сказав старший аналітик LSEG Ань Фам, оскільки це вказує на сильніші перспективи поставок, коли країна звільниться від квот групи на видобуток.

"Однак цей ефект не є негайним, оскільки додаткові барелі можуть бути недоступні найближчим часом через триваючу блокаду Ормузької протоки", – додав він.

Він також зазначив, що хоча ціни дещо знизилися, це, схоже, скоріше корекція порівняно з попередніми зростаннями, оскільки нафта марки Brent все ще тримається на рівні близько 110 доларів за барель.

"Нещодавнє зростання цін на нафту було зумовлене блокадою протоки. Якщо (президент США Дональд – ред.) Трамп готовий продовжити блокаду, перебої з постачанням ще більше загостряться та продовжать підвищувати ціни на нафту", - сказав Ян Ан, аналітик Haitong Futures.

За словами експертів, запаси сирої нафти впали на 1,79 млн барелів за тиждень. Запаси бензину скоротилися на 8,47 млн барелів, а запаси дистилятів – на 2,60 млн барелів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент – поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.

Момент для виходу – вкрай болючий для ОПЕК. Країни Перської затоки вже зіткнулися з труднощами при експорті через Ормузьку протоку – вузький морський прохід між Іраном та Оманом.

Вихід ОАЕ – велика перемога для президента США Дональда Трампа. Він давно критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в штучному завищенні цін на нафту за рахунок решти світу.

Більше по темі:
НАФТА Нефть Об'єднані Арабські Емірати
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО