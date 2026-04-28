Кінець картелю? Чому ОАЕ виходять з ОПЕК і як це може обернутися для світу

Об'єднані Арабські Емірати вирішили вийти з ОПЕК після шести десятиліть членства в організації. Вихід відбудеться вже цієї п'ятниці, 1 травня.

Що таке ОПЕК, чому Емірати вирішили порвати з нею та як це може позначитися на світі - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Суть картелю: ОПЕК та розширений формат ОПЕК+ - це об'єднання нафтовидобувних країн, які штучно керують світовими цінами на нафту.

ОПЕК та розширений формат ОПЕК+ - це об'єднання нафтовидобувних країн, які штучно керують світовими цінами на нафту. Раптовий демарш: ОАЕ, які були третім за величиною гравцем ОПЕК, несподівано виходять з організації, щоб самостійно вирішувати, скільки нафти їм видобувати.

Причини виходу: ОАЕ мали багаторічну конкуренцію з лідером картелю - Саудівською Аравією, але рішення може бути підготовкою до відкриття Ормузької протоки.

Втрата впливу ОПЕК: Через демарш Еміратів картель може втратити свої функції та здатність диктувати світу ціни.

Наслідки для світу: Ситуація матиме подвійний ефект: з одного боку це може знизити ціни на пальне, з іншого - ударити по глобальних інвестиціях.

Що таке ОПЕК?

ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) - це своєрідний картель або закритий "клуб" країн, які видобувають і продають значну частину світової нафти. Організація була створена у 1960 році, і зараз до неї входять 12 країн, переважно з Близького Сходу, Африки та Південної Америки:

Алжир

Венесуела

Габон

Екваторіальна Гвінея

Ірак

Іран

Республіка Конго

Кувейт

Лівія

Нігерія

ОАЕ

Саудівська Аравія

Беззаперечним лідером і найвпливовішим гравцем цього клубу є Саудівська Аравія.

Чим займається ОПЕК?

Головна мета ОПЕК - керувати світовими цінами на нафту, щоб вони були вигідними для країн-продавців.

Організація робить це шляхом контролю пропозиції на ринку:

Якщо ціна на нафту падає - ОПЕК домовляється штучно скоротити видобуток (вводить квоти). Нафти на світовому ринку стає менше, виникає дефіцит, і ціна зростає.

Якщо ціна занадто висока - країни можуть домовитися збільшити видобуток, щоб задовольнити попит клієнтів і стабілізувати ринок.

Що таке ОПЕК+ і в чому різниця?

ОПЕК+ - це розширений формат того ж "клубу". Це альянс між офіційними членами ОПЕК та іншими нафтовидобувними країнами, які не входять до організації, але погодилися координувати з нею свої дії.

Головний гравець у "плюсі" - Росія. До альянсу також входять Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Малайзія, Оман, Судан, Південний Судан та інші.

Формат з'явився у 2016 році. Тоді США почали видобувати дуже багато власної сланцевої нафти. ОПЕК зрозуміла, що її власної частки на ринку вже недостатньо, щоб диктувати світу ціни. Тому Саудівська Аравія об'єднала зусилля з РФ та іншими незалежними експортерами.

Разом країни ОПЕК+ контролюють понад 40% світового видобутку нафти. Їхні спільні рішення про те, скільки барелів викачувати з-під землі, прямо впливають на вартість пального на заправках по всьому світу та на глобальну інфляцію.

Яка значення ОАЕ для ОПЕК?

Як пише Bloomberg, до початку конфлікту на Близькому Сході ОАЕ були третьою за величиною країною ОПЕК, забезпечуючи приблизно 12% загального обсягу поставок. Вихід ОАЕ - значна втрата для організації в найгірший момент, коли війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.

ОАЕ вже багато років конкурують з лідером ОПЕК - Саудівською Аравією - за вплив у регіоні та сперечаються через нафту. Абу-Дабі хоче залучати інвестиції та нарощувати видобуток, тоді як Ер-Ріяд, навпаки, змушує картель обмежувати постачання на ринок.

Через ці конфлікти ОАЕ вже погрожували вийти з організації раніше, але до справи тоді так і не дійшло.

Чому ОАЕ виходять з ОПЕК?

Про своє рішення вийти з ОПЕК та ОПЕК+ Емірати не попередили жодну з країн-учасниць. Як сказав Reuters міністр енергетики ОАЕ Сухаїль Мохамед аль-Мазруї, рішення ухвалили після ретельного вивчення енергетичних стратегій країни.

Вийшовши з організації, Емірати зможуть самостійно визначати, скільки нафти їм видобувати, пояснив у коментарі РБК-Україна виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин. Це може бути підготовкою до розблокування Ормузької протоки.

"Рано чи пізно питання Ормузької протоки буде урегульовано. І кожна з країн лишиться сама по собі та з величезним бажанням якомога швидше надолужити ті збитки, яких зазнав їх нафтовидобувний комплекс. І нічого не буде стримувати, наприклад, ті самі ОАЕ в різкому збільшенні загального обсягу видобутку. І тоді взагалі втрачається функція ОПЕК", - сказав експерт.

Якими можуть бути наслідки для ОПЕК та світу?

Поведінка ОАЕ додає турбулентності світовому ринку нафти, який і так перебуває у стані високої напруги. За словами Пендзина, наразі вкрай важко робити чіткі прогнози, доки не стануть зрозумілими остаточні кроки Еміратів.

"А оця ситуація з ОАЕ може внести ще більший, скажімо так, хаос. Він може виразитися і як в зростанні ціни, так і в падінні", - зазначив експерт, додавши, що сьогодні ОПЕК та ОПЕК+ втрачають своє значення у формуванні світових цін на нафту.

Водночас голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Борис Кушнірук припускає, що на певний період картель може взагалі перестати існувати як єдиний ефективний механізм.

І хоча спільні інтереси згодом можуть знову об'єднати нафтовидобувні країни, наразі розкол в ОПЕК матиме для світу подвійний ефект, пояснив він.

Відсутність картельної змови та зростання конкуренції між експортерами неминуче призведе до збільшення пропозиції на ринку. Це потягне ціни на нафту донизу, що є абсолютно вигідним і позитивним сценарієм як для України, так і для Європи загалом.

Однак дешева нафта означає різке падіння доходів країн ОПЕК. Традиційно ці нафтодолари є потужним джерелом інвестицій в економіки ЄС та США. Зменшення цих вливань здатне дестабілізувати світові фінанси.

"Тому такої от, скажімо, тільки позитивної сторони в цьому немає. Це така складна історія. І що із цих факторів буде переважаючим, ще потрібно подивитись", - пояснив Кушнірук.