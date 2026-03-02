UA

Трагедія на Дніпропетровщині: електричку атакував дрон РФ, є жертва

Фото: внаслідок ворожого удару по потягу загинула людина (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 2 березня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Є загиблий, сім пасажирів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби.

Читайте також: Не енергетика: Зеленський назвав три нові цілі ударів Росії

"На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів", - розповів він.

Він додав, що поїзд був негайно зупинений, пасажирів евакуювали й надали постраждалим першу медичну допомогу. На місце також оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

"Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги. Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення", - повідомив Кулеба.

Росія тероризує залізницю

Країна-агресорка регулярно атакує залізничну інфраструктуру України. Так, росіяни під час нічної масованої атаки 22 лютого завдали ударів по залізничній інфраструктурі одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.

Раніше внаслідок ударів ворожих дронів у Сумській та Чернігівській областях були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також травмувався працівник залізниці.

Зазначимо, 27 січня окупанти атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. У результаті атаки є загиблі та поранені серед пасажирів.

Після цих подій "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів і тимчасове коригування розкладу приміських поїздів на Харківщині.

Також через безпекові ризики компанія запровадила обмеження руху поїздів у чотирьох областях. На напрямках, де залізничне сполучення тимчасово неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.

