Трагедія на Дніпропетровщині: електричку атакував дрон РФ, є жертва

"На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів", - розповів він.

Він додав, що поїзд був негайно зупинений, пасажирів евакуювали й надали постраждалим першу медичну допомогу. На місце також оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

"Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги. Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення", - повідомив Кулеба.

Росія тероризує залізницю

Країна-агресорка регулярно атакує залізничну інфраструктуру України. Так, росіяни під час нічної масованої атаки 22 лютого завдали ударів по залізничній інфраструктурі одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.

Раніше внаслідок ударів ворожих дронів у Сумській та Чернігівській областях були пошкоджені локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також травмувався працівник залізниці.