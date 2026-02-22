РФ масовано вдарила по залізниці у чотирьох областях: фото наслідків

Російські війська під час нічної масованої атаки завдали ударів по залізничній інфраструктурі одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Удар по Києву та області

За словами посадовця, під час атаки серйозних ударів зазнали столиця та Київська область. Унаслідок обстрілів є загиблий та поранені. Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Наслідки в регіонах

Пошкодження цивільних будівель зафіксовані у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Крім того, російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та Одещині. За словами Кулеби, пошкоджено два локомотиви, однак рух поїздів не зупинявся.

Наразі профільні служби та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атак.

Фото: наслідки обстрілу залізниці (t.me/OleksiiKuleba)

