Трагедия на Днепропетровщине: электричку атаковал дрон РФ, есть жертва

"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров", - рассказал он.

Он добавил, что поезд был немедленно остановлен, пассажиров эвакуировали и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. На место также оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.

"Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. Сейчас организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения", - сообщил Кулеба.

Россия терроризирует железную дорогу

Страна-агрессор регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины. Так, россияне во время ночной массированной атаки 22 февраля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.

Ранее в результате ударов вражеских дронов в Сумской и Черниговской областях были повреждены локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также травмировался работник железной дороги.