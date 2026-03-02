RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трагедия на Днепропетровщине: электричку атаковал дрон РФ, есть жертва

Фото: в результате вражеского удара по поезду погиб человек (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 2 марта, в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. Есть погибший, семь пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

Читайте также: Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России

"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров", - рассказал он.

Он добавил, что поезд был немедленно остановлен, пассажиров эвакуировали и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. На место также оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.

"Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. Сейчас организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения", - сообщил Кулеба.

Россия терроризирует железную дорогу

Страна-агрессор регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины. Так, россияне во время ночной массированной атаки 22 февраля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.

Ранее в результате ударов вражеских дронов в Сумской и Черниговской областях были повреждены локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также травмировался работник железной дороги.

Отметим, 27 января оккупанты атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди пассажиров.

После этих событий "Укрзализныця" объявила об отмене части рейсов и временной корректировке расписания пригородных поездов на Харьковщине.

Также из-за рисков безопасности компания ввела ограничения движения поездов в четырех областях. На направлениях, где железнодорожное сообщение временно невозможно, для пассажиров организовали автобусные трансферы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в УкраинеДрониПоезд